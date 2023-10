Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Wolfstein (ots)

Unbekannter beschädigt Regenfallrohr. Am Sonntagvormittag teilte der Eigentümer eines Anwesens in der Lauterstraße der Polizei mit, dass eine unbekannte Person das Fallrohr am Haus abgerissen hätte. Nach jetzigen Erkenntnissen war der Täter mit weiteren Person kurz nach Mitternacht zu Fuß am Tatort unterwegs. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06392-9110 zu melden. |pilek

