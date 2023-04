Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Samstag (15.04.), gegen 16 Uhr bis Samstag (22.04.), gegen 17 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen blauen Hyundai auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nürnberger Straße. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren in die Parklücke im Bereich des rechten hinteren Radkastens beschädigt. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (18.04.), gegen 12.15 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Sontra. Nach dem Abzweig Bebra-Nord kam der Verursacher aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei Felder der dortigen Leitplanke. Der Schaden beläuft sich auf etwa 650 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Mittwoch (17.04.), in der Zeit von 16 Uhr bis 17.20 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Fiesta ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Eisenacher Straße. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde und sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall

Schenklengsfeld. Am Sonntag (23.04.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Philippsthal mit einem Suzuki Splash die Vachaer Straße aus Richtung Landstraße 3172 kommend in Fahrtrichtung Landecker Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 70-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit einem VW Tiguan die Landecker Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 70-Jährige beabsichtigte dort nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die rechts abknickende Vorfahrtstraße in Richtung Verlängerung der Landecker Straße zu verlassen. Hierbei stieß er im Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache mit der von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Frau aus Philippsthal zusammen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Montag (24.04.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 69-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem Hyundai i20 die Landstraße 3254 von Rohrbach kommend in Richtung Bundesstraße 27 nach links in Fahrtrichtung Bebra. Zur selben Zeit befuhr eine 29-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem VW Golf die Bundesstraße 27 aus Friedlos kommend und beabsichtigte nach derzeitigem Kenntnisstand nach links auf die Landstraße 3254 abzubiegen. An der Straßeneinmündung kam es aus noch unklarer Ursache zur Kollision der 69-Jährigen mit der vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Unfall

Niederaula. Am Montag (24.04.), gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Motorroller den Radweg neben der Bundesstraße 62. Aus noch unklarer Ursache kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Sonntag (23.04.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Ford Fiesta die Kreisstraße 32 aus Richtung Reimboldshausen in Fahrtrichtung Gershausen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam er dabei aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der Pkw und fuhr eine Böschung hinunter. Ersthelfer mussten den leicht verletzten Mann aus Niederaula aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 25.100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

