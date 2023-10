Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrüche in Vereinsheime und Gartenhaus

Bild-Infos

Download

Rammelsbach (ots)

Die Langfinger richten höheren Sachschaden als die Beute an. In der Nacht zum Samstag wurden in das Sportheim des SV Rammelsbach und das Tennisheim des TV Rammelsbach eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter konnten lediglich etwas Kleingeld und Spirituosen ergaunern. Umso ärgerlicher dürfte der entstandenen Schaden an den aufgehebelten Türen sein. In unmittelbarer Nähe zum Tennisheim wurde zudem noch ein Gartenhaus auf einem umzäunten Gelände aufgebrochen. Den Eigentümern zufolge fehlte in der Gartenlaube nichts. Die Polizei Kusel bittet um Zeugenhinweise nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Verlängerung der Straße Am Spielplatz in der Nacht von Freitag auf Samstag unter der Telefonnummer 06381-9190.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell