Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Fahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge und wird auf der Autobahn 62 gestellt

Hüffler (ots)

Zu einem hohen Sachschaden kommt es am Samstagabend kurz vor Mitter-nacht in der Kirchenstraße. Ein Kleinwagen stieß am Ortseingang zunächst auf einen auf der Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw. Durch den Aufprall kam es zu einer Kettenreaktion, wodurch zwei weitere hintereinanderstehende Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Durch einen Zeugenhinweis über ein Pannenfahrzeug auf der Autobahn 62 konnte der Fahrer festgestellt werden. Bei der Kontrolle des Fahranfängers wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Am Sonntagmorgen wurde zudem ein weiteres beschädigtes Fahrzeug in der Mauerstraße gemeldet. Aufgrund des Schadensbildes dürfte hier ebenfalls der 18-Jährige als Unfallverursacher in Frage kommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder einem verdächtigen Pkw am Samstagabend in der Ortslage Hüffler machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381-9190 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell