POL-PDKL: Positives Fazit nach Geschwindigkeitskontrolle

Kusel (ots)

Ein positives Fazit konnten Beamte der Polizeiinspektion Kusel nach zwei Geschwindigkeitskontrollen am Montagmittag ziehen.

Kontrolliert wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Altenglan und auf der B420 in der Nähe der Ziegelhütte in Kusel. Während der mehrstün-digen Kontrolle mussten lediglich drei Temposünder aus dem Verkehr gezogen werden. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich also an das Tempolimit. Den mit Abstand höchsten Wert erreichte ein 24-jähriger Autofahrer, der mit 97 km/h statt der erlaubten 70 unterwegs war. Ihn erwartet ein Buß-geld von mindestens 150 Euro, ein Punkt in Flensburg und über ein Fahrverbot wird die Bußgeldstelle zu entscheiden haben. |pikus

