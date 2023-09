POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen Klein Helle und Mölln, Landkreis MSE

Greifswald (LK VG) (ots) - Am 23.09.2023, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich in der Grimmer Straße in Greifswald, Höhe Kindertagesstätte "Hundertwelten", ein Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Ein 87-jähriger deutscher Fahrer eines Skodas bog von der Oil-Tankstelle kommend links ab und musste an der dortigen Lichtzeichenanlage vor dem Kindergarten verkehrsbedingt ...

mehr