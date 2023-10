POL-DA: Gustavsburg: Einbruch in Tankstelle/Zeugen gesucht

Erbach (ots) - Auf mehrere Baumaschinen hatten es Kriminelle über das vergangene Wochenende (20.-23.10.) in der Brückenstraße abgesehen. Dort suchten sie eine Baustelle heim und entwendeten die dort aufbewahrten Maschinen. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die ...

