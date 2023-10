Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Kriminelle suchen Baustelle heim

Erbach (ots)

Auf mehrere Baumaschinen hatten es Kriminelle über das vergangene Wochenende (20.-23.10.) in der Brückenstraße abgesehen. Dort suchten sie eine Baustelle heim und entwendeten die dort aufbewahrten Maschinen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06062/9530 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

