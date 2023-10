Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Auseinandersetzung im Einkaufszentrum führt zu Polizeieinsatz

Dieburg (ots)

Am Samstagnachmittag (21.10.) ereignete sich gegen 15.45 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Waldstraße ein Vorfall, bei dem ein 29-jähriger Tatverdächtiger geringwertige Waren entwenden wollte. Eine anwesende Person bemerkte die Wegnahme der Waren, woraufhin er den Tatverdächtigen ergriff und an der Flucht hinderte. Dieser versuchte sich daraufhin gewaltsam loszureißen. Der Zeuge wurde dadurch leicht am Finger verletzt.

Durch das entschlossene Handeln des Zeugen konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

