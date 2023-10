Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle gehen auf 18-Jährigen los

Zeugen nach Raub gesucht

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Raubes hat das Kommissariat 10 in Darmstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der Vorfall am Samstagabend (21.10.) gegen 18.30 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle in der Alsfelder Straße zugetragen haben.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen mehrere bislang unbekannte Personen einen 18-Jährigen angesprochen und festgehalten haben. Einer der Kriminellen soll im Anschluss seine Mütze und Tasche entwendet haben. In der Tasche befand sich unter anderem sein Geldbeutel. Die Unbekannten suchten im Anschluss das Weite.

Das Alter von zwei der Flüchtigen wurde auf 18 bis 20 Jahre alt geschätzt. Einer von ihnen soll kurze Haare gehabt haben, eine dunkelrote Jacke, eine schwarze Weste und eine schwarze Hose getragen haben. Sein Komplize trug eine schwarze Weste mit gelben farblichen Akzenten.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 01615/969-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell