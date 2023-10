POL-DA: Viernheim: Attackiert und bestohlen/Kripo ermittelt

Viernheim (ots) - Am Freitag (20.10.), in der Zeit zwischen 10.40 und 13.40 Uhr, wurde ein Wohnungseinbruch in der Kirschenstraße begangen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste in das Mehrfamilienhaus und machten sich im Anschluss an einer Wohnungstür im 2. Obergeschoss zu schaffen. Ihnen gelang es die Tür auf bislang nicht bekannte Weise zu ...

mehr