Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Am Freitag (20.10.), in der Zeit zwischen 10.40 und 13.40 Uhr, wurde ein Wohnungseinbruch in der Kirschenstraße begangen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste in das Mehrfamilienhaus und machten sich im Anschluss an einer Wohnungstür im 2. Obergeschoss zu schaffen. Ihnen gelang es die Tür auf bislang nicht bekannte Weise zu öffnen und sie entwendeten anschließend aus der Wohnung unter anderem einen Möbeltresor samt Inhalt und einen Laptop. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell