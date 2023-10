Rüsselsheim (ots) - In der Aussiger Straße ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (22.10.), gegen 4.30 Uhr, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter nutzten ein Fenster, um in das Haus einzusteigen. Dort erbeuteten anschließend sie mehrere Schmuckstücke und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet um Mithilfe der ...

mehr