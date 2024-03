Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti von Fußball-Fans?

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag, den 30.03.2024, zwischen 07:00 Uhr und 07:41 Uhr besprühten unbekannte Täter eine Hausfassade in der Goethestraße mit dem Schriftzug "BSG Wismut Aue" und verursachten damit einen Schaden von ca. 500EUR. Das Graffiti wurde mit weißer Farbe in einer Größe von 2m x30cm angebracht. Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt oder möglichen Tätern geben können. Die Polizei nimmt Hinweise gerne unter der Telefonnummer 03661 - 6210 entgegen.

