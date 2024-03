Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Einfamilienhaus- Uhren und Schmuck gestohlen

Schwelm (ots)

Schmuck und Uhren wurden bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Höhenweg gestohlen. Die Täter hebelten am 10.03.2024, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf. Dadurch gelangten sie in das Haus und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Es wurden Schmuckstücke und Uhren im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden.

