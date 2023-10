Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden

Osterholz vom 21.10.2023

PI Verden Osterholz (ots)

Bereich Osterholz:

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Freitagnachmittag befährt die 28-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Oldendorfer Landstraße (L 128) in Richtung Ortsteil Oldendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und prallt gegen mehrere Bäume. Der Pkw wird dadurch beschädigt und war nicht mehr fahrtbereit. Die Fahrzeugführerin wird durch den Unfall schwer verletzt. Sie wird mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Bereich Achim:

-Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

-Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Verden:

Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw und mehreren Verletzten

Am Freitag den 20.10.23 um 18:39 Uhr ereignete sich in 27299 Langwedel auf der L 158 in der Ortschaft Cluvenhagen ein Auffahrunfall. Dabei wollte die Beteiligte 04 (52 Jahre) mit ihrem Pkw Seat nach links in die Waldstraße abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten. Hinter ihr hielt die Beteiligte 03 (29 Jahre) mit ihrem Ford. Wiederum dahinter hielt der Beteiligte 02 (55 Jahre) mit seinem BMW ordnungsgemäß. Der Beteiligte 01 (42 Jahre) näherte sich mit seinem BMW und übersah infolge Unachtsamkeit die vor ihm haltenden Fahrzeuge. Trotz unmittelbarer Bremsung auf regennasser Fahrbahn konnte 01 den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, so dass er alle haltende Fahrzeuge aufeinander schob. Durch den Aufprall wurden alle 4 Pkw beschädigt. Die Pkw 01 und 02 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zunächst wurden zur Unfallstelle drei Rettungswagen angefordert, da als Insassen in den Pkw auch sechs Kinder waren und diese teilweise unter Schock standen. Zu verzeichnen waren drei verletzte Personen mit Halswirbelstauchungen und Prellungen, die teilweise auch im Krankenhaus behandelt wurden. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

-Hensen, POK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell