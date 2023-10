POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Arztpraxis

Achim/Uphusen. In der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Uphuser Heerstraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür zur Praxis auf und durchsuchten diese anschließend nach möglichem Diebesgut. Letztlich erbeuteten die Diebe eine geringe Menge Bargeld, mit der sie unerkannt flüchteten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Ottersberg/Wümmingen. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden, das war die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Straße Wümmingen (L155) am Donnerstag gegen 8:30 Uhr. Als eine 35-jährige VW-Fahrerin nach links auf die A1 abbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 53-jährigen Smart-Fahrers, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Beteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeugen waren zudem nicht mehr fahrbereit, daher mussten sie abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Drei Verletzte nach Unfall

Hambergen. Auf der Bremer Straße (B74) kam es am Donnerstag gegen 13:45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 30-jährige VW-Fahrerin war auf der B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. In Höhe der Sandstraße bremste die Frau zu spät und fuhr einem Van auf, in dem ein 55-jähriger Mann am Steuer saß und der hier verkehrsbedingt hatte anhalten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Van wiederum auf einen davor befindlichen Ford geschoben, der von einer 38-Jährigen gelenkt wurde. Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, an den Autos entstand hoher Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell