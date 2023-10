Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebstahl aus Container

Ottersberg. Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag zwei Container auf, die sich auf einer Baustelle an der Straße Hintzendorf-Stellenfelde befinden. Anschließend stahlen sie hieraus diverses Werkzeug, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizeistation Ottersberg bittet unter Telefon 04205/315810 um Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Diebstahl aus Transporter

Verden. Aus einem Firmentransporter, der über Nacht an der Borsteler Dorfstraße geparkt war, entwendeten unbekannte Täter zwischen Mittwoch 0 und 7 Uhr diverse Werkzeuge. Zuvor hatten die Diebe zwei Scheiben des Sprinters eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04231/8060 Kontakt zur Polizei Verden aufzunehmen.

Taschendiebe griffen in Jackentasche

Achim. In einem Verbrauchermarkt an der Embser Landstraße haben am Montagvormittag unbekannte Taschendiebe zugegriffen. Aus einer Jackentasche eines 80-jährigen Kunden zückten sie unbemerkt dessen Geldbörse. Von den Tätern und dem Portemonnaie samt Bargeld und sämtlichen Papieren fehlt seitdem jede Spur. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendiebstählen in Geschäften und rät weiterhin dazu, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Radfahrer schwer verletzt

Langwedel/Daverden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Weserstraße (K9) wurde am Mittwoch gegen 11:30 Uhr ein 84-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr die Weserstraße aus Daverden kommend in Richtung Intschede. Als eine 56-jährige Opel-Fahrerin den Mann überholen wollte, wechselte der Mann bisherigen Ermittlungen zufolge plötzlich und ohne Anzeige von der Fahrbahn nach links auf den Radweg. Der Senior stürzte aufgrund des folgenden Zusammenstoßes und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

22-Jähriger schwer verletzt

Ottersberg. Im Einmündungsbereich Am Damm (L132)/Friedhofstraße kam es am Mittwoch gegen 16:30 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 72-jähriger Volvo-Fahrer bog von der Friedhofstraße auf die L132 ein, dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links herannahenden 22-Jährigen BMW-Fahrers, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und musste daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Wohnungstür aufgebrochen

Grasberg. Gewaltsam öffneten unbekannte Täter zwischen Mittwochfrüh und Mittwochnachmittag eine Wohnungstür an der Speckmannstraße. Unklar ist, ob die Täter in die Wohnung eingedrungen sind, somit ist auch noch nicht sicher, ob überhaupt Diebesgut erlangt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Schmuck und Laptop entwendet

Schwanewede. Nach Aufhebeln eines Fensters stiegen am Mittwoch zwischen 17 und 21 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Brundorfer Weg ein. Im Haus suchten die Diebe nach Beute und fanden letztlich Schmuck und Laptops, mit denen sie unerkannt flüchteten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

