Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Körperverletzung - Festnahme, 2.700 Euro Geldstrafe durch Freunde gezahlt, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7:00 Uhr wollte ein 57-jähriger ghanaischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Istanbul fliegen. Beamte der Bundespolizei überprüften ihn im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit April 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung war er zur Festnahme ausgeschrieben. Er hatte 90 Tagessätze zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Alternativ standen 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann war nicht in der Lage, in der Kürze der Zeit so viel Geld aufzubringen. Doch Freunde halfen ihm weiter. Sie brachten die 2.700 Euro zum Flughafen, sodass der Ghanaer aus der Maßnahme entlassen werden konnte. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

