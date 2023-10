Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Fahren ohne Fahrerlaubnis wird teuer, Freund zahlt

Hamburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam ein 28-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Istanbul am Hamburg Airport an. Beamte der Bundespolizei überprüften ihn im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Ende September 2023 von der Staatsanwaltschaft Neuruppin per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war er zur Festnahme ausgeschrieben. Er hatte 60 Tagessätze zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Davon wurde jedoch erst ein Teil beglichen, sodass noch 53 Tagessätze zu zahlen waren; hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 119,50 Euro sowie 6,50 Euro Restgeldstrafe. Alternativ standen 53 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte das Geld selbst nicht aufbringen und rief einen Freund an. Dieser konnte die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 921 Euro im Polizeirevier in Parchim einzahlen. Anschließend wurde die Weiterreise gestattet.

