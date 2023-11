Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in Lennep

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (08.11.2023 um 19:40 Uhr) kam es auf der Alten Kölner Straße zur Robert-Schumacher-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer (37). Eine 30-jährige Remscheiderin beabsichtigte mit ihrem Skoda Citigo von einem Parkplatz an der Alten Kölner Straße nach links in Richtung Robert-Schumacher-Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Radfahrer, welcher die Alte Kölner Straße aus Richtung Robert-Schumacher-Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.700 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. (ar)

