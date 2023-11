Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickbetrüger erbeuten Bargeld in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (07.11.2023) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Bendahler Straße in Wuppertal zu einem Trickbetrug, bei dem eine Frau eine größere Menge Geld verlor. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei einer 59-jährigen Frau und gab sich als Polizeibeamter aus. Der vermeintliche Polizist berichtete, dass der Sohn seines Opfers einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau tödliche Verletzungen erlitt. Um einer Haftstrafe zu entgehen, forderte der falsche Polizist die Frau auf, eine Kaution zu hinterlegen. Gegen 16:00 Uhr übergab die Geschädigte eine höhere Summe Bargeld an den Betrüger. Nach der Geldübergabe drängte der Anrufer die Frau zu einer erneuten Herausgabe von Bargeld, da die tödlich verletzte Frau schwanger gewesen und damit auch ihr Ungeborenes getötet worden sei. Deshalb reiche das bislang übergebene Bargeld nicht aus. Die 59-Jährige setzte sich daraufhin mit ihrem Sohn in Verbindung, wodurch sich der Betrug aufklärte und keine weitere Geldübergabe zustande kam. Die Person, die das Bargeld in Empfang nahm sei männlich, circa 30 Jahre alt und 160 cm bis 165 cm groß gewesen. Bekleidet war er mit einer braunen Sweatshirtjacke mit einem kleinen Logo auf der Brust und einer dunkelblauen, sehr großen und weiten Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte - Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (an)

