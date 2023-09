Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Sonntag (17.09.2023) am Österreichischen Platz die Geldbörse eines 22 Jahre alten Mannes geraubt. Der 22-Jährige befand sich gegen 02.40 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz als er bemerkte, dass er von zwei Männern verfolgt wird. Kurz darauf hatten sie ihn eingeholt, hielten ihn fest und raubten ihm die Geldbörse, in der sich persönliche Papiere und ein geringer Bargeldbetrag befanden. Die beiden Räuber flüchteten in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige beschrieb die Täter lediglich als zirka 180 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren. Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

