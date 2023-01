Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Erneuter Brandeinsatz in der Berufsschule Stadtmitte

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Keine 24h nach dem gestrigen Brand in der Berufsschule Stadtmitte sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst heute erneut in die Kluse ausgerückt. Gegen 13:19 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr telefonisch über einen gelöschten Brand in der Berufsschule-Stadtmitte informiert. Aufgrund der Besonderheit des Objektes wurde der Löschzug der Feuerwache- Broich alarmiert. Beim Eintreffen der Einheiten war der Papierkorbbrand in der Herrentoilette im 1. Obergeschoss bereits durch den Hausmeister gelöscht worden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Nachkontrolle der Brandstelle. Circa 45 Minuten vor diesem Ereignis konnte wiederum durch den Hausmeister ein Entstehungsbrand in einem Mülleimer in einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss gelöscht werden. Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung vom 26.01.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115880/5426591

(FLa)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell