POL-W: W Schwer verletzte Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots) - Am 07.11.2023, gegen 00:10 Uhr, haben Spezialkräfte der Polizei einen Mann in der Waldstraße sicher in Gewahrsam nehmen können. Gegen 22:00 Uhr meldete ein Mitteiler sich bei der Polizei, dass sich ein Mann (44) möglicherweise mit suizidalen Absichten in seiner Wohnung aufhält. Die Beamten evakuierten daraufhin zunächst das Mehrparteienhaus und in der Folge die beiden Nachbarhäuser, da der ...

mehr