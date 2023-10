Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ausgeraubt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Im Zuge eines Raubes am Montagmorgen in der Balzenbergstraße, suchen die zuständigen Polizeibeamten nun nach einer unbekannten männlichen Person. Ein 58-Jähriger war gegen 11 Uhr zu Fuß Richtung Weststadt unterwegs , als er in Höhe des Bernhardusplatzes von einem, ihm unbekannten Mann, angesprochen wurde. Der Unbekannte wollte sich zunächst sein Bargeld von dem 58-Jährigen wechseln lassen. Als dieser sein Portemonnaie zückte, entriss ihm der Unbekannte die Geldbörse und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Weststadt. Zeugenaussagen zu Folge sei der Flüchtige circa 25 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen. Zudem habe er eine dunkle/olivgrüne Jacke mit Kapuze getragen. Der Mann hatte darüber hinaus dunkle Haare und soll weder einen Bart, noch eine Brille getragen haben. Insgesamt wird der Wert der entwendeten Gegenstände auf 150 Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 07221 32172 nehmen die Beamten des Polizeiposten Baden-Baden-Mitte weitere Hinweise zur Identität des Gesuchten entgegen.

