Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in Wohnung im Veilchenweg

Herdecke (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 08.03.2024, 17 Uhr bis Samstag, den 09.03.2024, 12 Uhr, rissen unbekannte Täter an einer im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung ein Schutzgitter eines Fensters aus der Verankerung. Das dahinter liegende Fenster hebelten sie auf und gelangten in die Wohnung. Aus der Wohnung wurden Bargeld, Goldschmuck und eine Kreditkarte entwendet. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell