Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gewalttäter am Bahnhof Soest

Soest (ots)

Einen gewalttätigen 50-Jährigen haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof in Soest verhaftet. Gegen den Deutschen lagen zwei Haftbefehle vor.

Der Hagener tanzte am Freitagabend (05. Januar) nahe der Bahnsteigkante und drehte sich mit nach oben gerichtetem Blick im Kreis. Da ein Sturz ins Gleis drohte, wurde er von Bundespolizisten angesprochen. Der Angesprochene reagierte unmittelbar aggressiv und verweigerte die Angaben zur Person. Im weiteren Verlauf stieß er wüste Beleidigungen aus und bedrohte die Beamten verbal und körperlich. Gegen seinen körperlichen Widerstand wurde er gefesselt. Bei der Durchsuchung wurde dann sein Führerschein gefunden. Ein Personalienabgleich in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Hagen mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann suchte.

Wegen Raubes und verschiedener Gewaltdelikte hatte das Amtsgericht Hagen gegen den 50-Jährigen die Untersuchungshaft angeordnet. Darüber hinaus hatte er die Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro aus einer Verurteilung wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte nicht bezahlt. Da er auch jetzt die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, hat er eine zusätzliche Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen zu verbüßen. Der Gesuchte wurde am Samstag in die Justizvollzugsanstalt Hagen eingeliefert. Er wurde bei der Verhaftung leicht verletzt, die Bundespolizisten blieben bei seinen Angriffen unverletzt. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung wurden weitere Strafverfahren gegen den Hagener eingeleitet.

