BPOL NRW: Nach Diebstählen in Parfümerie: Bundespolizei nimmt Tatverdächtige fest

Aachen (ots) - Zwei nicht alltägliche Fälle musste die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof am Wochenende bearbeiten. Am Sonntagmorgen gegen 00:25 wurde eine 55-jährige Deutsche beanzeigt. Bei einem Streifengang trafen die Bundespolizisten die Dame im Treppenaufgang zu Gleis 6/7 am Aachener Hauptbahnhof an. ...

mehr