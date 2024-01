Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein "normales" Wochenende am Hauptbahnhof? - Bundespolizei beanzeigt mehrere Personen

Aachen (ots)

Zwei nicht alltägliche Fälle musste die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof am Wochenende bearbeiten. Am Sonntagmorgen gegen 00:25 wurde eine 55-jährige Deutsche beanzeigt. Bei einem Streifengang trafen die Bundespolizisten die Dame im Treppenaufgang zu Gleis 6/7 am Aachener Hauptbahnhof an. Hier hockte die Dame und verrichtete sichtbar für andere Reisende auf der Treppe ihre Notdurft. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme beleidigte sie die eingesetzten Beamten mehrfach als "Schweine", was ihr eine zusätzliche Anzeige wegen Beleidigung einbrachte. Am frühen Montagmorgen gegen 05:30 Uhr kam ein Mitarbeiter des Bahnhofs auf die Dienststelle und stellte eine Strafanzeige gegen einen 42-jährigen Deutschen. Der Mitarbeiter gab an das er vom Beschuldigten beleidigt, gestoßen worden wäre und dieser auch eine Sachbeschädigung am Verkaufsstand des Geschädigten vorgenommen hätte. Der Beschuldigte konnte am Bahnhofvorplatz angetroffen werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht und über die Strafanzeige in Kenntnis gesetzt. Kurze Zeit später wurde eine Streife im Bahnhof auf eine laut schreiende und pöbelnde Person aufmerksam. Es handelte sich um den vorher genannten Beschuldigten. Dieser quittierte die Aufforderung den Bahnhof zu verlassen gegenüber den Beamten lautstark mehrfach mit Zitat: "Heil Hitler" und dem ausgestreckten rechten Arm. Es folgte eine weitere Anzeige durch die Beamten.

