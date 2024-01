BPOL NRW: Messer, Skalpell und Drogen - Bundespolizei leitet Verfahren gegen 41-Jährigen ein

Welver / Scharmede (ots) - Am Sonntag (7. Januar) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei in Regionalzügen von Hamm nach Paderborn zwei Männer verhaftet, die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Gegen 10:30 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten einen 41-jährigen Mann in einem Zug von Hamm nach Paderborn auf Höhe des Bahnhofes Welver. Hierbei stellten sie fest, dass ...

