Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugstecke Hamm - Paderborn - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Welver / Scharmede (ots)

Am Sonntag (7. Januar) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei in Regionalzügen von Hamm nach Paderborn zwei Männer verhaftet, die mit Haftbefehlen gesucht wurden.

Gegen 10:30 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten einen 41-jährigen Mann in einem Zug von Hamm nach Paderborn auf Höhe des Bahnhofes Welver. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann sowohl von der Staatsanwaltschaft Essen als auch von der Staatsanwaltschaft Hagen per Haftbefehl gesucht wurde. In beiden Fällen ignorierte er die Bezahlung von Geldstrafen nach Verurteilungen wegen Erschleichen von Leistungen und Beleidigung. Da der deutsche Staatsangehörige auch gegenüber den Einsatzkräften der Bundespolizei den haftbefreienden Betrag von insgesamt 1170 Euro nicht bezahlen konnte, lieferten die Beamten ihn zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 78 Tagen in eine Justizvollzuganstalt ein.

Nur zwei Stunden später stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei in einem Zug von Paderborn nach Hamm auf Höhe des Bahnhofes Scharmede einen weiteren Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann fest. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte die Untersuchungshaft wegen Raubes gegen den marokkanischen Staatsangehörigen angeordnet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und eine geringe Menge Betäubungsmittel mitführte. Nach Bestätigung des Haftbefehls durch einen Bereitschaftsrichter wurde der 22-Jährige ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

