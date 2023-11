Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall

Fulda (ots)

Fulda. Eine 54-jährige Fiat-Fahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Sonntag (05.11.) leicht verletzt. Eine 37-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 11 Uhr die Künzeller Straße in Fahrtrichtung Turmstraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Michael-Henkel-Straße abbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 54-jährigen Fiat-Fahrerin. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

