POL-CE: Diebstahl von einer Baustelle

Celle (ots) - Hambühren/Ovelgönne - Am gestrigen 04.05.23 ist es gegen 14:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße An Der Schachtbahn gekommen. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin ist mit ihrem silbernen Audi entgegen der Fahrtrichtung durch die Straße gefahren. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin ist am Kindergarten aus der Parklücke gefahren und hat nicht mit dem silbernen Audi aus der falschen ...

