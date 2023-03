POL-DO: Verfolgungsfahrt in Lünen endet mit Widerstand

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0315 In den frühen Morgenstunden des Montags (27. März) kam es zu einem Einbruch in einen Keller in der Humboldstraße in Dortmund-Mitte. Ein 24-jähriger Dortmunder wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Dortmunder gegen 2.30 Uhr den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Humboldstraße. ...

mehr