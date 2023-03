Polizei Dortmund

POL-DO: Dealer trug 50 Päckchen mit Drogen unter dem Pullover

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0313

Bei Schwerpunktkontrollen gegen den Drogenhandel in der Dortmunder Nordstadt konnte die Polizei am Samstag (25.3.2023) um 19:30 Uhr auf der Altonaer Straße einen bereits bekannten Drogendealer anhalten. Anlass für den Einsatz waren eigene Erkenntnisse und Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern auf den Handel mit Drogen in dem Quartier.

Der 22-jährige trug unter seinem Pullover eine Tüte mit 50 Päckchen, die mit Drogen befüllt waren. Nach Beschlüssen der Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes. Dort lagerten weitere Drogen, Verpackungsmaterial und Bargeld, das vermutlich aus dem Verkauf von Rauschgift stammt. Der Tatverdächtige ist als Kokain-Händler bekannt.

Am Sonntagnachmittag und -abend (26.3.) setzte die Polizei in der Nordstadt den Schwertpunkteinsatz fort. Auf der Alsenstraße erblickte ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer die Polizisten - und flüchtete in einen Hinterhof. Dort wurde der als Drogenhändler bereits bekannte Mann gestellt. Den E-Scooter fuhr er unter dem Einfluss von Drogen. Ein Arzt entnahm ihm in der Wache eine Blutprobe. Das Führen von Kraftfahrzeugen untersagte die Polizei dem Dortmunder.

In der Erwinstraße hielt die Polizei am Sonntag um 20:30 Uhr einen Mercedes an. Auf Nachfrage gab der Beifahrer an, Drogen mit sich zu führen. Er sei aus Spanien nach Dortmund gekommen und habe sich die Drogen im Keuning-Park gekauft. Der Mann konnte sich nicht ausweisen. Die Identitäts-Feststellung per Fingerabdruck in der Wache ergab, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell