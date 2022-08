Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Mann nach Körperverletzung und Widerstand in Gewahrsam

Eine Polizeistreife hat am Montag gegen 19 Uhr in der Seestraße einen 23-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser bei einem Streit auf offener Straße mit einem Mobiltelefon in der Hand seine 44 Jahre alte Begleiterin geschlagen hat. Als die Beamten einschritten, leistete der Mann Widerstand gegen seine Festnahme und verletzte hierbei einen Polizisten leicht. Zudem beleidigte er während der Maßnahmen die Einsatzkräfte. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab etwa 1,6 Promille, zudem wurde aufgrund des Verdachts der Betäubungsmittelbeeinflussung eine Blutentnahme in einem Krankenhaus angeordnet. Nach Abschluss der Maßnahmen nahmen die Beamten den 23-Jährigen auf dem Polizeirevier Überlingen in einer Arrestzelle in Gewahrsam. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung sowie die Kosten der Übernachtung.

Überlingen

Unbekannte drohen Frau mit Schlägen

Aggressiv gegenüber einer Angestellten eines Einkaufsladens in der Christophstraße haben sich am Montagabend gegen 17.30 Uhr zwei Männer verhalten. Eine Passantin, die die Situation beobachtete, betrat daraufhin das Geschäft und stellte die beiden Männer zur Rede. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung drohten die zwei Tatverdächtigen der Passantin Schläge an, verließen dann aber die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf die beiden Männer, die ein auffällig ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt und zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein sollen. Einer der Beteiligten soll kurze schwarze Haare gehabt haben und mit einer schwarz-grau gestreiften Jogginghose bekleidet gewesen sein. Der zweite Beteiligte wurde mit kurzen blonden Haaren bis hin zur Glatze beschrieben und soll helle Kleidung getragen haben. Vor der Auseinandersetzung dürften sich die beiden Männer längere Zeit in der Christophstraße aufgehalten haben.

Meersburg

Exhibitionistische Handlungen - Polizei bittet um Hinweise

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt der Polizeiposten Meersburg gegen einen bislang unbekannten Mann, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich der Unteruhldinger Straße zunächst nackt im Bodensee gebadet und anschließend am Ufer sexuelle Handlungen vor zwei Frauen an sich vorgenommen haben soll. Der Mann soll etwa 65-70 Jahre alt und etwa 175-180 cm groß sein. Beschrieben wurde er als braungebrannt mit kurzem grauen Haar. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Opel hinterlassen, der am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte das geparkte Fahrzeug und verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf den Verursacher.

Friedrichshafen

Einbruch in Gartenlaube

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag in eine Gartenlaube in der Oranienstraße eingebrochen. Der Täter verweilte vermutlich in der Hütte und entwendete im Anschluss zumindest eine Stichsäge. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Unbekannten, der möglicherweise ein graues T-Shirt getragen hat, unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Tettnang

Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Amtsanmaßung

Wegen Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Vogt gegen einen 68-jährigen Mann, der am Montagnachmittag eine 9-Jährige in einem Einkaufscenter in der Klausenburger Straße angesprochen und mit sexuellem Inhalt wirr bedroht hat. Die 9-Jährige berichtete hiervon ihrer Mutter, die vor dem Einkaufsladen auf ihre Tochter gewartet hatte, woraufhin diese den 68-Jährigen ansprach und die Polizei verständigte. Im Rahmen der Konversation gab sich der psychisch auffällige Mann als angeblicher Polizeibeamter aus, weshalb er zusätzlich mit einer Anzeige wegen Amtsanmaßung rechnen muss.

Tettnang

Neue Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag, 29.07., zwischen Brünnensweiler und Siggenweiler (wir berichteten), bei der ein Motorradfahrer verletzt wurde, haben sich im Rahmen der Ermittlungen neue Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug ergeben. Demnach könnte es sich bei dem Fahrzeug, das ohne Licht unterwegs gewesen ist, um einen schwarzen Mercedes-Benz mit Baujahr zwischen 2000 und 2010 gehandelt haben. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallbeteiligten nimmt weiterhin das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Nachfolgend unsere Meldung vom 30.07.2022:

Tettnang

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitagabend gegen 22:20 Uhr musste ein 17-jähriger Lenker eines Leichtkraftrads auf der K7719 zwischen Brünnensweiler und Siggenweiler einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei verletzte sich der 17-jährige leicht an einem Drahtseil einer Hopfenplantage. Der unbekannte Autofahrer, der ohne Licht unterwegs war, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Verletzte kam zur weiteren medizinischen Abklärung mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer machen können, werden gebeten sich unter T. 07541 7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

