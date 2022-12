Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Imbiss eingebrochen- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen dem 19. Dezember, 21.30 Uhr und gestern, 09.00 Uhr widerrechtlich in einen Imbiss in der Ernst-Thälmann-Straße ein. Anschließend entwendeten die Unbekannten unter anderem Bargeld. Der Beuteschaden liegt in unteren vierstelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0313765/2022) entgegen. (jd)

