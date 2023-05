Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Entgegen der Einbahmstraße unterwegs

Celle (ots)

Hambühren/Ovelgönne - Am gestrigen 04.05.23 ist es gegen 14:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße An Der Schachtbahn gekommen. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin ist mit ihrem silbernen Audi entgegen der Fahrtrichtung durch die Straße gefahren. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin ist am Kindergarten aus der Parklücke gefahren und hat nicht mit dem silbernen Audi aus der falschen Richtung gerechnet. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Die Fahrzeugführerin des silbernen Audis hat sich dann entfernt ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch einen Zeugen, welcher sich bereits bei der Polizei gemeldet hat, liegt eine Beschreibung der Fahrzeugführerin vor, dass Kennzeichen konnte der Zeuge sich jedoch nicht notieren. Wer weitere Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/98623 0

