Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in medizinische Einrichtung - Tür beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in medizinische Einrichtung

Bad Hersfeld. Am Sonntag (05.11.), zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr, brachen Unbekannte in eine medizinische Einrichtung in der Webergasse ein. Anschließend durchwühlten die Täter den Geschäftsraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tür beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen die Eingangstür eines Nagelstudios in der Straße "Neumarkt" auf. Hierdurch verursachten sie circa 400 Euro Sachschaden. Der Schaden wurde am Sonntag (05.11.), gegen 16.15 Uhr festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell