Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Fulda

Fulda (ots)

Am Samstag, dem 04.11.2023, gg. 18.40 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW, einem Mercedes C 220, die Künzeller Straße aus Fahrtrichtung Von-Schildeck-Straße kommend in Fahrtrichtung Künzell-Bachrain. Eine 48-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Seat Alhambra, die entgegengesetzte Fahrtrichtung und wollte bei grünlichtzeigender Lichtzeichenanlage nach links in die Friedensstraße abbiegen. Nach unabhängiger Zeugenangabe hatte die 48-Jährige ihren Abbiegevorgang eingeleitet, als plötzlich der 30-jährige, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 30-Jährige versuchte noch dem bereits abbiegenden Seat auszuweichen, dies misslang jedoch. Es kam zunächst zu einem seitlichen Zusammenprall woraufhin der PKW des 30-Jährigen ins Schleudern geriet und nach ca. 30 Metern zum Stehen kam. Weder die 48-jährige Fahrerin des Seat Alhambra noch der 30-Jährige Fahrer des Mercedes wurden verletzt. Eine Insassin im PKW des 30-jähigen, eine 19-jährige Frau aus dem Rhein-Neckar-Kreis, erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall so stark beschädigt, dass diese jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Der Gesamtsachschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell