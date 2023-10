Polizei Hagen

POL-HA: Vier Personen bei Autounfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Emst (ots)

Bei einem Unfall auf dem Volmeabstieg verletzten sich am Montag (30.10.) vier Personen. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mitsubishi in Richtung Hohenlimburg. Auf Höhe der Anschlussstelle der A45 (Richtung Dortmund) stieß der Hagener mit dem VW eines 56-Jährigen zusammen. Dieser war auf der Straße Zur Hühnenpforte in Fahrtrichtung Volmeabstieg unterwegs und wollte nach links abbiegen, um auf die Autobahn aufzufahren. Der VW-Fahrer übersah hierbei den Mitsubishi. Der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Mitsubishi-Fahrer, seine 47-jährige Ehefrau und seine 11 Monate alte Enkeltochter, die ebenfalls in dem Auto mitfuhren, verletzten sich leicht und kamen in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt rund 17.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell