POL-HA: Unbekannter bedroht und beleidigt Mitarbeiterin einer Spielhalle in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann bedrohte und beleidigte am Montagabend (30.10.2023) in Hohenlimburg die Mitarbeiterin einer Spielhalle. Gegen 18.30 Uhr stand die Frau auf dem Gehweg vor der Spielhalle in der Elseyer Straße. Sie wurde auf einen Mann aufmerksam, der an der gegenüberliegenden Bushaltestelle stand und eine Glasflasche auf den Boden warf. Weil diese zerbrach, forderte die Frau den Unbekannten dazu auf, die Scherben aufzusammeln. Darauf reagierte der vermutlich Betrunkene, indem er die Frau beleidigte. Kurz darauf überquerte er die Straße, stellte sich vor die Spielhallen-Mitarbeiterin und drohte damit, Scherben auf sie zu werfen, die er in seiner Hand hielt. Als die Frau ihren Mitarbeiter hinzurief und ankündigte, die Polizei zu alarmieren, ging der Unbekannte weg. Er war etwa 20 - 25 Jahre alt und 170 cm bis 180 cm groß. Der Mann hatte nach Angaben der Mitarbeiterin kurze, blonde Haare und eine schlanke Statur. Er war bekleidet mit einem blauen Jogginganzug, der an den Ärmeln rote Streifen hatte, und trug einen Rucksack auf dem Rücken. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Bedrohung und der Beleidigung ein. (sen)

