Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten ermitteln Mann nach Verkehrsunfallflucht durch Zeugenaussage

Hagen-Haspe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Polizei Hagen am Sonntag (29.10.) bei der Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht unterstützen. Der 18-Jährige beobachtete gegen 22.25 Uhr in der Frankstraße, wie ein Mann mit seinem VW in einen geparkten Audi fuhr. Nach einem lauten Knall beschleunigte der VW und fuhr davon. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und verständigte die Polizei. Diese konnte einen 32-Jährigen ausfindig machen, der den VW nutzte. Er gab an, in der Straße gewendet zu haben, einen Unfall habe es jedoch nicht gegeben. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell