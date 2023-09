Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb im Spielwarengeschäft

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat am Dienstagmorgen (5.9.) gegen 10.30 Uhr sein Unwesen in einem Spielwarengeschäft in der Elisabethenstraße getrieben, sich unberechtigt Zutritt zu einem Büroraum verschafft und dort mehrere Gegenstände im Wert von mindestens 900 Euro entwendet. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er auf ein Alter zwischen 30 und 35 Jahre geschätzt wurde und von schlanker Statur war. Er hatte schwarze, kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und führte einen Rucksack mit sich. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Jacke, dunkle Hosen, weiße Schuhe und eine Brille. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt entgegen (Rufnummer 06151/969-0)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell