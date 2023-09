Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt am Rhein: Kriminelle erbeuten Geld mit Schockanruf-Masche

Polizei warnt vor

Stockstadt am Rhein (ots)

Kriminelle haben am Dienstag (5.9.) mit der "Schockanruf"-Masche Beute gemacht und eine Frau um Geld und Münzen gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Stockstädterin gegen 12 Uhr und machten ihr weis, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind zu Tode kam und deren Mutter schwer verletzt wurde und nun auf der Intensivstation liegt. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, forderten die Unbekannten eine Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro. In mehreren Anrufen setzten sie die Dame psychisch enorm unter Druck und brachten sie schließlich dazu, Geld und Münzen an einen Komplizen zu übergeben. Erst danach, als die richtige Tochter bei der Frau anrief, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Abholer verlief noch ohne Erfolg. Er wurde ein Verfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell