LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Greiz (ots) - Berga/Elster. In den frühen Samstagmorgenstunden des 30.03.2024 wurde ein grauer VW Golf in Wolfersdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Fahrzeug waren zwei Personen, welche sich auffällig verhielten. Ein Drogenvortest des Fahrzeugführers, welcher auch noch eine geringe Menge Marihuana bei sich trug, schlug positiv auf mehrere Drogen an, weshalb gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eröffnet ...

