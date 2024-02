Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann schlägt wahllos auf Passanten ein - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.01.2024, gegen 19.30 Uhr, soll ein 30-jähriger Mann in Stetten mehrere Passanten angegriffen haben. Der Mann sei zunächst in der Käppelestraße unterwegs gewesen, als er unvermittelt zwei bei einer Sporthalle wartende Frauen körperlich angegangen sei. Diese soll er unter anderem geschüttelt und zu Boden gebracht haben, wodurch die Frauen verletzt worden seien. Der 30-Jährige sei hiernach in die Austraße weitergelaufen und habe dort einer 67-jährigen Frau ins Gesicht geschlagen. In der Austraße habe er zudem mehrere Müllsäcke zerrissen und den Müll auf dem Gehweg verteilt. Ein 71-jähriger Mann, der aufgrund des Lärms aus einem Haus kam, sei ebenfalls von dem 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden. Der 71-Jährige sei dabei zu Boden gestürzt und habe sich mehrere Frakturen zugezogen. Im weiteren Verlauf habe der 30-Jährige auch versucht, einen 32-jährigen Passanten zu schlagen. Der 32-Jährige habe den Schlägen ausweichen und den 30-Jährigen schlussendlich so lange festhalten können, bis die Polizei eintraf.

Der 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - wurde gegen den Tatverdächtigen beim Amtsgericht Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Mann gestellt. Dieser wurde antragsgemäß erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

