POL-FR: Steinen: Senior an Geldautomaten ausgespäht und Bankkarte entwendet

Freiburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, war am Samstag, 27.01.2024, gegen 11.00 Uhr, ein Trickdieb in Steinen unterwegs. Ein 90-jähriger Senior befand sich in einem Geldinstitut in der Eisenbahnstraße und wollte am Geldautomaten seinen Kontostand überprüfen und Geld von seinem Konto abheben, als ein unbekannter Mann dem Senior seine Hilfe anbot, welche der Senior aber ablehnte. Es wird vermutet, dass der unbekannte Mann während dieser Ablenkung die PIN des Seniors ausspähte und die Bankkarte des Seniors entwendete. Der Senior meinte der Automat habe wegen eine Fehlbedienung seine Bankkarte eingezogen. Am Dienstag, 30.01.2024 meldete sich der Senior bei seinem Bankinstitut. Dort stellte sich heraus, dass bereits wenige Minuten nach dem Vorfall an einem anderen Geldautomaten in Lörrach Bargeld vom Konto des Seniors abgehoben wurden. Auch fanden im weiteren Verlauf drei weitere Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten in Paris / Frankreich statt.

