Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tragehilfe Ehringhausen

Breckerfeld (ots)

Datum: 23.08.2023/ Uhrzeit: 23:47 Uhr/ Dauer: ca. 65 Minuten/ Einsatzstelle: Ehringhausen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Rettungsdienst (RD)/ Bericht (pk): Um kurz vor Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld Mittwochnacht vom Rettungsdienst zu einer Tragehilfe nachalarmiert. Aufgrund der baulichen Enge bestand keine Möglichkeit, den Patienten schonend durch das Haus zum Rettungswagen zu transportieren. Daher wurde dieser mit der Drehleiter vom zweiten Obergeschoss nach unten verbracht. Nach der Übergabe an den Rettungsdienst rückte die Feuerwehr nach einer Stunde wieder ein. Bereits am Dienstagabend unterstützte der Löschzug Breckerfeld den Rettungsdienst am Hansering. Die Einsatzkräfte schafften einen Zugang durch ein Fenster im Obergeschoss über die Drehleiter.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell